«Они не имеют права так говорить». Олимпийский чемпион Абраменко высказался о россиянах

2 мая, 12:02
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Александр Абраменко (Фото:REUTERS/Dylan Martinez)

Александр Абраменко (Фото:REUTERS/Dylan Martinez)

Олимпийский чемпион 2018 года и серебряный призер зимней Олимпиады-2022 фристайлист Александр Абраменко высказался о россиянах.

Слова 33-летнего спортсмена приводит XSport.

«Я так понимаю, что в России настолько долго была пропаганда, даже настолько долго людей держали в страхе, что большинство просто боится называть вещи своими именами. Но, действительно, думаю, большинство поддерживает происходящее.

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Братские народы Украины и России? Думаю, что люди не имеют права так говорить после того, что происходит сейчас между нашими странами", — сказал Абраменко.

Также Александр выразил непонимание, как при современном доступе к различным источникам информации можно верить исключительно тому, что говорят в телевизоре.

Ранее Абраменко пожертвовал родной стране 100 тысяч гривен, которые он получил в качестве призовых от Министерства обороны Украины.

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Теги:   Россия Украина-Россия Российская агрессия Военное вторжение Украина Война в Украине Александр Абраменко

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