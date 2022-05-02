«Они не имеют права так говорить». Олимпийский чемпион Абраменко высказался о россиянах
Александр Абраменко (Фото:REUTERS/Dylan Martinez)
Олимпийский чемпион 2018 года и серебряный призер зимней Олимпиады-2022 фристайлист Александр Абраменко высказался о россиянах.
Слова 33-летнего спортсмена приводит XSport.
«Я так понимаю, что в России настолько долго была пропаганда, даже настолько долго людей держали в страхе, что большинство просто боится называть вещи своими именами. Но, действительно, думаю, большинство поддерживает происходящее.
Братские народы Украины и России? Думаю, что люди не имеют права так говорить после того, что происходит сейчас между нашими странами", — сказал Абраменко.
Также Александр выразил непонимание, как при современном доступе к различным источникам информации можно верить исключительно тому, что говорят в телевизоре.
Ранее Абраменко пожертвовал родной стране 100 тысяч гривен, которые он получил в качестве призовых от Министерства обороны Украины.
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