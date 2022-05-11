«Очень больно на это смотреть». Украинский чемпион MMA рассказал о самом запоминающемся моменте службы в терробороне 11 мая, 17:11 Цей матеріал також доступний українською Амосов подчеркнул, что гордится своими соотечественниками (Фото:Ярослав Амосов via Instagram)

Украинский чемпион промоушена смешанных единоборств Bellator Ярослав Амосов рассказал о самом запоминающемся моменте службы в территориальной обороне.

Слова 28-летнего бойца приводит CNN.

Так, Ярослав вспомнил момент, как после освобождения его родного Ирпеня, люди, которые не покидали город, плакали, получая хлеб из рук бойца MMA.

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«Видеть, как мужчина плачет только потому, что он держит кусок хлеба — на это очень и очень больно смотреть», — рассказал Ярослав.

Также Амосов признался, что видел, как украинский солдат бежал в руках с окровавленным малышом, а за ними следовала мама ребенка. По словам бойца, мальчик был цел, а кровь, вероятно, была его отца.

В то же время Ярослав подчеркнул, что гордится своими соотечественниками, который в такой тяжелый момент для страны остаются людьми.

Ранее Амосов взял в руки оружие и вступил в ряды терробороны.

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