Рекорд Хабиба подождет. Украинский чемпион MMA с оружием защищает страну от российской армии — фото 5 марта, 20:21 Цей матеріал також доступний українською Амосов (на фото — второй слева) провел в смешанных единоборствах 26 поединков и одержал 26 побед (Фото:Ярослав Амосов via Instagram)

Украинский чемпион промоушена смешанных единоборств Bellator Ярослав Амосов взял в руки оружие для защиты родной страны от российской армии.



В Instagram было опубликовано фото, на котором 28-летний полусредневес в защитном обмундировании позирует на камеру с коллегой и соотечественником Левченко Максимом.

«Ярослав Амосов в теробороне вместе с другими бойцам. Вся страна на защите», — говорится в комментарии к снимку.

Амосов провел в смешанных единоборствах 26 поединков и одержал 26 побед. Ярослав — действующий чемпион Bellator в полусреднем весе.

Украинец ближе всех подобрался к рекорду россиянина Хабиба Нурмагомедова, который завершил карьеру с показателем 29 побед в 29 боях.

Ранее украинский чемпион мира по кикбоксингу WAKO Роман Щербатюк взял в руки оружие и обратился к российским оккупантам.

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