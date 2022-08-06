«Мир, только взгляни на это! Это моя страна». Звездная украинская легкоатлетка показала ужасы войны — видео 6 августа, 19:50 Марина Бех-Романчук (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Звездная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала ужасы войны в родной стране.



27-летняя прыгунья в длину опубликовала в Instagram видео, в котором были задокументированы жуткие преступления российской армии.

В комментарии к ролику Марина обратилась к мировому сообществу. Так, она отметила, что с 24 февраля война и смерть стали неотъемлемой частью жизни каждого украинца.

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Тем не менее, как подчеркнула спортсменка, ее соотечественники продолжают защищать свой дом и свою землю, хотя и платят за это слишком высокую цену.

«Тысячи отнятых жизней, тысячи изнасилованных женщин, сотни убитых детей, миллионы судеб, сломанных единственным убийцей — Россией.

Главная цель большинства людей на эти пять месяцев — просто остаться в живых. Это возможно благодаря украинской армии, всем кто жертвует и занимается волонтерством. Мир, только взгляни на это! Это моя страна", — написала легкоатлетка.

Ранее Бех-Романчук показала, как соотечественники живут в разрушенных домах.

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