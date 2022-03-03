«Мы тебя здесь встретим». Беленюк потроллил российского борца, поддержавшего войну в Украине 3 марта, 20:14 Цей матеріал також доступний українською Жан Беленюк (Фото:НОК Украины)

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк потроллил российского коллегу Романа Власова, который поддержал войну в Украине.



Ранее титулованный спортсмен из РФ опубликовал в Instagram пост, в комментарии к которому он написал: «В единстве — наша сила».

К сообщению Власов прикрепил хештег «Своих не бросаем», который используется в российской армии.

После этого Беленюк в сторис социальной сети опубликовал решение об отстранении борцов из РФ от международных соревнований.

«Власов Роман, у тебя сейчас и времени свободного больше будет. Если предложат сесть в танк и ехать нас „спасать“, не отказывайся — мы тебя здесь встретим», — гласила подпись Жана к его посту.

Фото: Жан Беленюк via Instagram

Ранее Беленюк на фоне угрозы вторжения российских войск выразил уверенность в украинской армии.

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