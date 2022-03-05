Беленюк рассказал анекдот, которым с ним поделились на блокпосту — видео
Жан Беленюк (Фото:REUTERS/Piroschka Van De Wouw)
Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и народный депутат Украины Жан Беленюк рассказал анекдот, которым с ним поделились на блокпосту в Киеве.
Так, титулованный спортсмен и политик опубликовал видео в Instagram, в котором сообщил, что ехал на машине по городу. Когда же он подъехал к блокпосту, то увидел двух парней.
По словам Беленюка, один из них начал что-то говорить ему. Из-за этого борцу пришлось опустить стекло в машине. После этого Жан спросил на украинском: «Что нужно?»
«Есть такой анекдот: «Сынок, я и так вижу, что ты — не москаль», — сказал в ответ ему парень.
«Теперь это мой любимый анекдот», — подписал ролик титулованный спортсмен.
Ранее Беленюк потроллил российского борца Романа Власова, который поддержал войну в Украине.
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