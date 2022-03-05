Беленюк рассказал анекдот, которым с ним поделились на блокпосту — видео 5 марта, 16:47 Цей матеріал також доступний українською Жан Беленюк (Фото:REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и народный депутат Украины Жан Беленюк рассказал анекдот, которым с ним поделились на блокпосту в Киеве.



Так, титулованный спортсмен и политик опубликовал видео в Instagram, в котором сообщил, что ехал на машине по городу. Когда же он подъехал к блокпосту, то увидел двух парней.

По словам Беленюка, один из них начал что-то говорить ему. Из-за этого борцу пришлось опустить стекло в машине. После этого Жан спросил на украинском: «Что нужно?»

«Есть такой анекдот: «Сынок, я и так вижу, что ты — не москаль», — сказал в ответ ему парень.

«Теперь это мой любимый анекдот», — подписал ролик титулованный спортсмен.

Ранее Беленюк потроллил российского борца Романа Власова, который поддержал войну в Украине.

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