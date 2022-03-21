«У нас самые лучшие бабушки». Белодед восхитилась поступком пожилой соотечественницы во время войны — видео

21 марта, 18:58
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Дарья Белодед (Фото:Daria Bilodid/Facebook)

Дарья Белодед (Фото:Daria Bilodid/Facebook)

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед восхитилась поступком пожилой соотечественницы во время войны против России.

21-летняя призерка Олимпиады-2020 опубликовала в сторис Instagram видео с перехваченным телефонным разговором одного из российских военных.

В беседе с женщиной солдат из РФ слышит, что на их родине по телевизору рассказывают, что с ними в Украине местные жители делятся едой.

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В ответ на это российский оккупант сказал: «Ага, вон одна бабушка накормила пирожками. Восемь человек домой улетели в цинковых гробах».

«У нас самые лучшие бабушки», — написала в комментарии к ролику Дарья.

Ранее Белодед грубо высказалась о российских спортсменах.

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Теги:   Россия Украина-Россия Российская агрессия Дзюдо Видео Военное вторжение Украина Война в Украине Дарья Белодед

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