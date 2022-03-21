«У нас самые лучшие бабушки». Белодед восхитилась поступком пожилой соотечественницы во время войны — видео
Дарья Белодед (Фото:Daria Bilodid/Facebook)
Украинская дзюдоистка Дарья Белодед восхитилась поступком пожилой соотечественницы во время войны против России.
21-летняя призерка Олимпиады-2020 опубликовала в сторис Instagram видео с перехваченным телефонным разговором одного из российских военных.
В беседе с женщиной солдат из РФ слышит, что на их родине по телевизору рассказывают, что с ними в Украине местные жители делятся едой.
В ответ на это российский оккупант сказал: «Ага, вон одна бабушка накормила пирожками. Восемь человек домой улетели в цинковых гробах».
«У нас самые лучшие бабушки», — написала в комментарии к ролику Дарья.
Ранее Белодед грубо высказалась о российских спортсменах.
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