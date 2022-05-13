«Мы лучше умрем». Белодед доходчиво объяснила, почему украинский народ продолжает борьбу против российской агрессии 13 мая, 17:27 Цей матеріал також доступний українською Первый титул планетарного масштаба Белодед выиграла в 17 лет (Фото:Дарья Белодед via Instagram)

Титулованная украинская дзюдоистка Дарья Белодед доходчиво объяснила, почему украинский народ продолжает борьбу против российской агрессии.

21-летняя киевлянка опубликовала в сторис Instagram черно-белое фото, на котором демонстрировался плакат.

На бумаге на английском было написано: «Знаете, почему мы все еще продолжаем биться? Потому что мы лучше умрем, чем станем Россией».

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Фото: Дарья Белодед via Instagram

Белодед — двукратная чемпионка мира и бронзовая призерка Олимпиады-2020 в Токио, на ее счету также есть победы на первенстве Европы и Европейских играх.

Первый титул планетарного масштаба Дарья выиграла в 17 лет. Она установила рекорд, став самой молодой чемпионкой мира по дзюдо как среди женщин, так и среди мужчин.

Ранее Белодед эмоционально высказалась о россиянах.

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