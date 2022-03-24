«Ненавижу этих тварей». Белодед эмоционально высказалась о россиянах 24 марта, 11:00 Цей матеріал також доступний українською Белодед — двукратная чемпионка мира (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед эмоционально высказалась о россиянах, чьи власти развязали войну против ее родины.

Титулованная спортсменка опубликовала в сторис Instagram ролик, в котором мужчина рассказывает, что из-за войны потерял связь с родными.

«Я ненавижу этих тварей! За боль и слезы каждого украинца, за каждого умершего героя, за лишение нас домов, за разрушение всего живого! Ненавижу!» — написала в комментарии к посту Дарья.

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Фото: Дарья Белодед via Instagram

Белодед — двукратная чемпионка мира и бронзовая призерка Олимпиады-2020 в Токио, на ее счету также есть победы на первенстве Европы и Европейских играх.

Первый титул планетарного масштаба Дарья выиграла в 17 лет. Она установила рекорд, став самой молодой чемпионкой мира по дзюдо как среди женщин, так и среди мужчин.

Ранее Белодед восхитилась поступком пожилой соотечественницы во время войны против России.

Также Дарья грубо высказалась о российских спортсменах, которые не осудили действия властей своей страны о нападении на Украины.

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