«Ненавижу этих тварей». Белодед эмоционально высказалась о россиянах

24 марта, 11:00
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Белодед — двукратная чемпионка мира (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)

Белодед — двукратная чемпионка мира (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед эмоционально высказалась о россиянах, чьи власти развязали войну против ее родины.

Титулованная спортсменка опубликовала в сторис Instagram ролик, в котором мужчина рассказывает, что из-за войны потерял связь с родными.

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«Я ненавижу этих тварей! За боль и слезы каждого украинца, за каждого умершего героя, за лишение нас домов, за разрушение всего живого! Ненавижу!» — написала в комментарии к посту Дарья.

Видео дня
Дарья Белодед via Instagram
Фото: Дарья Белодед via Instagram

Белодед — двукратная чемпионка мира и бронзовая призерка Олимпиады-2020 в Токио, на ее счету также есть победы на первенстве Европы и Европейских играх.

Первый титул планетарного масштаба Дарья выиграла в 17 лет. Она установила рекорд, став самой молодой чемпионкой мира по дзюдо как среди женщин, так и среди мужчин.

Ранее Белодед восхитилась поступком пожилой соотечественницы во время войны против России.

Также Дарья грубо высказалась о российских спортсменах, которые не осудили действия властей своей страны о нападении на Украины.

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Теги:   Россия Украина-Россия Российская агрессия Дзюдо Военное вторжение Украина Война в Украине Дарья Белодед Фото

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