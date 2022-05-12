«Никто от них этого не ожидал». Экс-чемпион UFC восхитился украинцами 12 мая, 16:43 Цей матеріал також доступний українською Ян Блахович (Фото:Ян Блахович via Instagram)

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе поляк Ян Блахович восхитился борьбой украинцев против российской армии.



Слова 39-летнего бойца смешанных единоборств приводит New York Post.

«Украинцы — молодцы, они делают отличную работу. Никто не ожидал, что они будут защищаться столь мощно.

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Россияне убивают детей и женщин. Они — не солдаты, а убийцы. Вот что они там делают. Я надеюсь, что это безумие прекратится", — сказал Блахович.

Также польский боец рассказал, что его двоюродный брат принял у себя дома беременную беженку из Украины. Сам же Ян не исключил, что последует такому примеру, когда переберется в новый более просторный дом.

Кроме того, Блахович заявил, что хотел бы устроить бой против президента России Владимира Путина и показать ему его место.

Ранее украинский чемпион промоушена смешанных единоборств Bellator Ярослав Амосов рассказал о пережитых тяжелых моментах службы в терробороне.

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