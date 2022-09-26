«Сбежал в ужасе». Российский боец MMA покинул РФ после получения повестки из военкомата

26 сентября, 15:45
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29-летний Пираев провел в смешанных единоборствах 32 поединка (Фото:Мариф Пираев via Facebook)

29-летний Пираев провел в смешанных единоборствах 32 поединка (Фото:Мариф Пираев via Facebook)

Российский боец смешанных единоборств Шамиль Галимов рассказал, что его коллега и соотечественник Мариф Пираев покинул территорию РФ после получения повестки из военкомата.

Слова 30-летнего уроженца Дагестана приводит Чемпионат.

«Марифу пришла повестка, он в ужасе сбежал из России», — заявил Галимов во время прямого эфира в одной из соцсетей.

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29-летний Пираев провел в смешанных единоборствах 32 поединка. На его счету 27 побед, четыре поражения и одна ничья.

Интересно, что свой последний бой в MMA Мариф провел всего два дня назад. На турнире Fight Nights Global в Сочи он решением судей победил казахстанца Куата Хамитова.

Ранее украинский боксер Дмитрий Безус обратился к российскому бойцу смешанных единоборств Владимиру Минееву, который заявил о готовности уйти на войну.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Российская агрессия Смешанные единоборства Военное вторжение Война в Украине MMA Война России против Украины

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