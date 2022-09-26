«Сбежал в ужасе». Российский боец MMA покинул РФ после получения повестки из военкомата
29-летний Пираев провел в смешанных единоборствах 32 поединка (Фото:Мариф Пираев via Facebook)
Российский боец смешанных единоборств Шамиль Галимов рассказал, что его коллега и соотечественник Мариф Пираев покинул территорию РФ после получения повестки из военкомата.
Слова 30-летнего уроженца Дагестана приводит Чемпионат.
«Марифу пришла повестка, он в ужасе сбежал из России», — заявил Галимов во время прямого эфира в одной из соцсетей.
29-летний Пираев провел в смешанных единоборствах 32 поединка. На его счету 27 побед, четыре поражения и одна ничья.
Интересно, что свой последний бой в MMA Мариф провел всего два дня назад. На турнире Fight Nights Global в Сочи он решением судей победил казахстанца Куата Хамитова.
Ранее украинский боксер Дмитрий Безус обратился к российскому бойцу смешанных единоборств Владимиру Минееву, который заявил о готовности уйти на войну.
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