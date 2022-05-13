«Только представьте себе их страдания». Легенда Формулы-1 призвал сделать все возможное, чтобы остановить Путина 13 мая, 12:27 Цей матеріал також доступний українською Феттель призвал найти выход из сложившейся ситуации (Фото:REUTERS/Jennifer Lorenzini)

Немецкая легенда Формулы-1 Себастьян Феттель призвал сделать все возможное, чтобы остановить президента России Владимира Путина, развязавшего войну в Украине.



Слова четырехкратного чемпиона мира приводит Race Fans.

«Нельзя забывать, что украинский народ страдает сегодня, завтра и, вероятно, еще долго будет страдать. Мне сложно слушать рассказы некоторых семей, которые бежали из Украины и пытались искать убежища. Представьте себе их страдания.

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Мы не знаем, что собираются делать Путин и Россия или преимущественно Путин. И это неопределенность. Но я думаю, что мы должны сделать все возможное, чтобы остановить его и помочь людям, чувствующим угрозу, особенно людям, страдающим так, как украинцы", — сказал Феттель.

Гонщик также заявил, что сегодня нельзя спрогнозировать, как ситуация будет развиваться дальше. Он не исключил, что в будущем она может лишь усугубиться.

Себастьян акцентировал внимание на том, что нужно обязательно найти выход из сложившейся ситуации, так как украинцы продолжают гибнуть в этой войне.

Ранее Феттель одним из первых отказался от участия в Гран-при Формулы-1 в России. Позже контракт с РФ о проведении этапов королевских автогонок на ее территории был расторгнут.

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