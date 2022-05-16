«Что это за пи***ц? Больные дебилы». Украинская легкоатлетка пришла в шок от российской пропаганды — фото
Ирина Геращенко (Фото:Ирина Геращенко via Instagram)
Украинская легкоатлетка Ирина Геращенко пришла в шок от российской пропаганды.
27-летняя прыгунья в высоту опубликовала в сторис Instagram три видео с выступлением на ТВ РФ одного из так называемых журналистов.
В ролике пропагандист рассказывает о последствиях для мира ядерного удара со стороны России.
В комментарии к своим постам Ирина написала: «Ну что это за пи***ц? Как такое можно говорить? Как такое можно слушать? Послушайте это дерьмо. Чем и кого они пугают?
Россияне, как вы живете в этом? Вам только что сказали, что жизней больше не будет. И не только наших. Ваших тоже не будет. Напали, обос***ись и пугают тем, что испепелят все человечество. Больные дебилы…"
Внимание! На фото присутствует ненормативная лексика!
Ранее украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала, как соотечественники живут в разрушенных домах.
материалов раздела Спорт
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.