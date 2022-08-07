«Как такое возможно в 2022-м?» Украинская легкоатлетка показала зверские преступления армии РФ — фото

7 августа, 21:42
Гладийчук выступает в секторе для прыжков с шестом (Фото:Яна Гладийчук via Instagram)

Гладийчук выступает в секторе для прыжков с шестом (Фото:Яна Гладийчук via Instagram)

Украинская легкоатлетка Яна Гладийчук показала зверские преступления российской армии в Луганской области.

29-летняя спортсменка поделилась в сторис Instagram фото с насаженным человеческим черепом на палку возле жилого дома.

В комментарии к снимку Яна ужаснулась, что такое возможно в современном мире. «Временно оккупированная Попасная. Луганская область.

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Русские отрезали мужчине голову и насадили на палку. Amnesty International этого не видит. Как это все еще возможно в 2022 году?" - написала легкоатлетка.

Яна Гладийчук via Instagram
Фото: Яна Гладийчук via Instagram

Гладийчук выступает в секторе для прыжков с шестом. На Олимпиаде-2020 в Токио она заняла 21-ое место и не смогла пройти квалификацию.

Ранее Гладийчук отреагировала на зверские преступления российской армии в Украине.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Российская агрессия Луганская область Легкая атлетика Российская армия Военное вторжение Война в Украине Фото Попасная

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