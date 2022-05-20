«Это истинная форма чистого зла». Украинская легкоатлетка отреагировала на зверские преступления армии РФ

20 мая, 14:08
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Гладийчук выступает в секторе для прыжков с шестом (Фото:Яна Гладийчук via Instagram)

Гладийчук выступает в секторе для прыжков с шестом (Фото:Яна Гладийчук via Instagram)

Украинская легкоатлетка Яна Гладийчук отреагировала на зверские преступления российской армии на территории соседней страны.

28-летняя спортсменка поделилась в сторис Instagram заявлением уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.

В своем отчете народная избранница рассказывала о совершенных солдатами РФ убийствах и насилии в Харьковской области.

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В комментарии к этому посту Яна написала: «Это истинная форма чистого зла».

Яна Гладийчук via Instagram
Фото: Яна Гладийчук via Instagram

Гладийчук выступает в секторе для прыжков с шестом. На Олимпиаде-2020 в Токио она заняла 21-ое место и не смогла пройти квалификацию.

Ранее Гладийчук с иронией прокомментировала пропаганду войну среди детей в России.

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Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Российская агрессия Легкая атлетика Военное вторжение Война в Украине Фото

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