«Это истинная форма чистого зла». Украинская легкоатлетка отреагировала на зверские преступления армии РФ 20 мая, 14:08 Цей матеріал також доступний українською Гладийчук выступает в секторе для прыжков с шестом (Фото:Яна Гладийчук via Instagram)

Украинская легкоатлетка Яна Гладийчук отреагировала на зверские преступления российской армии на территории соседней страны.

28-летняя спортсменка поделилась в сторис Instagram заявлением уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.

В своем отчете народная избранница рассказывала о совершенных солдатами РФ убийствах и насилии в Харьковской области.

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В комментарии к этому посту Яна написала: «Это истинная форма чистого зла».

Фото: Яна Гладийчук via Instagram

Гладийчук выступает в секторе для прыжков с шестом. На Олимпиаде-2020 в Токио она заняла 21-ое место и не смогла пройти квалификацию.

Ранее Гладийчук с иронией прокомментировала пропаганду войну среди детей в России.

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