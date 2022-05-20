«Это истинная форма чистого зла». Украинская легкоатлетка отреагировала на зверские преступления армии РФ
Гладийчук выступает в секторе для прыжков с шестом (Фото:Яна Гладийчук via Instagram)
Украинская легкоатлетка Яна Гладийчук отреагировала на зверские преступления российской армии на территории соседней страны.
28-летняя спортсменка поделилась в сторис Instagram заявлением уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.
В своем отчете народная избранница рассказывала о совершенных солдатами РФ убийствах и насилии в Харьковской области.
В комментарии к этому посту Яна написала: «Это истинная форма чистого зла».
Гладийчук выступает в секторе для прыжков с шестом. На Олимпиаде-2020 в Токио она заняла 21-ое место и не смогла пройти квалификацию.
Ранее Гладийчук с иронией прокомментировала пропаганду войну среди детей в России.
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