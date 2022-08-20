Чтобы возвращались в Россию по трассе М14. Украинская легкоатлетка выступила за уничтожение Крымского моста

20 августа, 11:32
Гладийчук выступает в секторе для прыжков с шестом (Фото:Яна Гладийчук via Instagram)

Гладийчук выступает в секторе для прыжков с шестом (Фото:Яна Гладийчук via Instagram)

Украинская легкоатлетка Яна Гладийчук выступила за уничтожение Крымского моста.

29-летняя спортсменка поделилась в сторис Instagram постом, в котором объяснила свое желание.

«Мне хотелось бы, чтобы Крымский мост был уничтожен до окончания курортного сезона.

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Чтобы тысячи испуганных отдыхающих садились бы в автобусы и возвращались в Россию по трассе М14. Через разбомбленный Мелитополь, через сожженный Бердянск, через стертый с лица земли Мариуполь", — написала Яна.

Яна Гладийчук via Instagram
Фото: Яна Гладийчук via Instagram

Гладийчук выступает в секторе для прыжков с шестом. На Олимпиаде-2020 в Токио она заняла 21-ое место и не смогла пройти квалификацию.

Ранее Гладийчук отреагировала на зверские преступления российской армии в Украине.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Российская агрессия Легкая атлетика Военное вторжение Война в Украине Крымский мост Война России против Украины

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