«Они — рабы и слабаки». Украинский призер Олимпиады-2020 жестко высказался о российских спортсменах 26 июля, 11:57 Станислав Горуна (Фото:Станислав Горуна via Instagram)

Украинский каратист Станислав Горуна поделился мнением о российских спортсменах.

Слова титулованного атлета приводит XSport.

Так, Горуна заявил, что российские спортсмены следят за его Instagram и знают, что и как происходит в Украине с первых месяцев войны.

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При этом, как подчеркнул каратист, атлеты из РФ никак не отреагировали на происходящее. Станислав выразил уверенность, что российские спортсмены все видели в его аккаунте социальной сети, обсуждали это между собой, но все отмалчиваются.

«Они — рабы и слабаки, зависимые от своего правительства, которое платит им зарплаты. То есть покупает их. Если они от этого зависят и своими действиями показывают это, значит, их купили.



Можно быть спортсменом на зарплате, но это не значит, что ты молчишь и засовываешь язык в одно место. Они не видят, что могут сделать, потому что не на них нападают, потому им окей. Им безразлично к этому", — сказал Станислав.

Горуна — бронзовый призер Олимпийских игр-2020 в Токио, чемпион Европы и победитель Европейских и Всемирных игр.

Ранее Станислав на фоне войны в Украине призвал россиян устроить революцию и повалить режим Владимира Путина.



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