«Вы, бл***, е***улись там вообще?». Харлан эмоционально отреагировала на обстрел Запорожской АЭС 4 марта, 14:02 Цей матеріал також доступний українською Ольга Харлан (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Олимпийская чемпионка по фехтованию украинка Ольга Харлан не стала сдерживать слов после танковых обстрелов Запорожской атомной электростанции со стороны российских Вооруженных сил.

«Вы, бл***, е***улись там вообще?» — кратко написала Ольга в сторис Instagram на фоне скриншота, на котором показано, как был атакован опасный объект.

Сегодня ночью в пресс-службе Запорожской атомной электростанции сообщили, что в результате обстрелов российскими оккупационными войсками на ЗАЭС начался пожар. Позже в ГСЧС сообщили, что горит учебно-тренировочный комплекс. Пожарные не могли начать тушить огонь из-за обстрелов. Оккупанты попали в первый энергоблок.

И.о. генерального директора Запорожской атомной электростанции Игорь Мурашов заявлял, что реакторы крупнейшей АЭС в Европе в опасности из-за боевых действий.

«Если она взорвется, это будет в 10 раз хуже Чернобыля! Россияне должны немедленно прекратить огонь, допустить пожарных, создать зону безопасности!» — прокомментировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ни одно государство, кроме России, никогда не обстреливало атомные энергоблоки.

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