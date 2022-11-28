«Написали два человека». Харлан рассказала, какие сообщения получила из России после начала войны 28 ноября, 17:48 Харлан отметила, что она рада, что родилась и живет в Украине (Фото:Ольга Харлан via Facebook)

Олимпийская чемпионка по фехтованию украинка Ольга Харлан рассказала, какие сообщения она получила из России после начала войны.

Слова титулованной спортсменки приводит сайт телеканала 1+1.

«Мне написали два человека из России. Один знакомый сказал, что все происходящее — ужасно, что он очень волнуется, но не знает, как на это повлиять. Также он отметил, что уважает меня как человека и спортсменку, и очень волнуется за моих родных.

Видео дня

На что я ему ответила: «Спасибо тебе за эти слова. Однако прежде ты должен понимать, что это ваша армия пришла к нам». К этим словам я добавила фотографию своей мамы, которая пряталась в подвале, и просила передать это другим", — сказала Ольга.

Также Харлан отметила, что она рада, что родилась и живет в Украине — в свободном государстве, где есть свобода слова.

Кроме того, фехтовальщица подчеркнула, что российские и белорусские спортсмены не должны быть допущены к международным соревнованиям, пока идет война в Украине.

Ранее Ольга рассказала, в каких условиях находятся ее родители в Николаеве.