«С этим жить очень тяжело». Харлан рассказала, в каких условиях находятся ее родители в Николаеве

25 октября, 20:36
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Харлан — олимпийская чемпионка Пекина-2008 (Фото:instagram.com/olgakharlan)

Харлан — олимпийская чемпионка Пекина-2008 (Фото:instagram.com/olgakharlan)

Олимпийская чемпионка по фехтованию украинка Ольга Харлан рассказала, в каких условиях находятся ее родители в Николаеве.

О том, как ее папа и мама переносят войну, титулованная спортсменка рассказала в интервью программе ЖВЛ.

«С начала апреля они спят в подвале нашего дома, они там уже обжились. Все эти месяцы я их уговаривала, ссорилась с ними, плакала, истерила, но потом поняла, что они не хотят. С этим жить очень тяжело.

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Им лучше спать в подвалах, но у себя дома. Вот это сущность нашего народа. Потому что мы хотим жить там, где мы есть, где наша семья, дом", — сказала Ольга.

Харлан — олимпийская чемпионка Пекина-2008 и серебряная призерка Игр в Рио-2016 в командном первенстве. Также на счету украинки бронзовые медали Лондона-2012 и Рио-2016 в индивидуальных соревнованиях.

Кроме того, Ольга является шестикратной чемпионкой мира и восьмикратной чемпионкой Европы.

Ранее Харлан заявила, что ее родители готовы встать перед танками, лишь бы не сдать родной Николаев российским оккупантам.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Ольга Харлан Фехтование Российская агрессия Военное вторжение Война в Украине Война России против Украины

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