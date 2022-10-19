«Счастлива и очень уставшая». Харлан впервые вернулась в Украину после начала войны с Россией — фото 19 октября, 09:58 Харлан является шестикратной чемпионкой мира (Фото:Olga Kharlan/Facebook)

Олимпийская чемпионка по фехтованию украинка Ольга Харлан впервые вернулась на Родину после начала войны с Россией.



Титулованная спортсменка сообщила об этом лично в сторис Instagram. Ольга опубликовала свое фото, которое было сделано во Львове.

В комментарии к снимку фехтовальщица написала: «Счастлива и очень уставшая. 16 часов, и мы — во Львове.

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Кстати, после 16 февраля (я уехала до начала полномасштабного вторжения) это первая ночь, которую провожу в Украине. Вообще не огорчает тот факт, что не дома. Потому что я здесь… у себя на Родине".

Фото: Ольга Харлан via Instagram

Харлан — олимпийская чемпионка Пекина-2008 и серебряная призерка Игр в Рио-2016 в командном первенстве. Также на счету украинки бронзовые медали Лондона-2012 и Рио-2016 в индивидуальных соревнованиях.

Кроме того, Ольга является шестикратной чемпионкой мира и восьмикратной чемпионкой Европы.

Ранее фехтовальщица рассказала о родителях, которые остались в Николаеве.