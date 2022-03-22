«Показали свою русофобию». Гроссмейстер из РФ недоволен своей дисквалификацией из-за поддержки войны в Украине 22 марта, 13:09 Цей матеріал також доступний українською Карякин — уроженец Симферополя (Фото:Сергей Карякин via Twitter)

Российский гроссмейстер Сергей Карякин был дисквалифицирован Международной шахматной федерацией (ФИДЕ) на полгода за поддержку войны в Украине, сообщается на официальном сайте организации.

Сам представитель РФ, как информирует Матч ТВ, уже прокомментировал наложенные на него санкции.

«Просто из-за того, что я поддерживаю свой народ, я был дисквалифицирован на полгода, только из-за этого. Абсолютно позорное решение ФИДЕ, не припомню такого случая за последние сто лет в шахматных турнирах.

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Это очень неприятное решение, более того, я бы назвал его позорным, потому как сорваны все спортивные принципы. В целом эти люди показали свою русофобию", — сказал шахматист.

Карякин — уроженец Симферополя. До 2009 года он выступал под украинским флагом, после чего принял российское гражданство. Ранее он поддержал решение президента России Владимира Путина о начале войны в Украине.

Сообщалось, что российских и белорусских легкоатлетов отстранили от участия в Бриллиантовой лиге.

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