«Я же в это верила». Российская чемпионка мира по шахматам высказалась о войне в Украине

1 мая, 18:46
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Костенюк раньше не интересовалась политикой (Фото:Александра Костенюк via Twitter)

Костенюк раньше не интересовалась политикой (Фото:Александра Костенюк via Twitter)

Чемпионка мира по шахматам россиянка Александра Костенюк высказалась о войне в Украине, развязанной ее страной.

Слова гроссмейстера, которая была одним из подписантов обращения к президенту РФ Владимиру Путину с осуждением начала «спецоперации», приводит Chess.com.

«В России есть те, кто любит повторять, что эта страна «никогда в истории не на кого не нападала». Я верила в эти рассказы, что Россия никогда ни на кого не нападала, но это, к сожалению, неправда.

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Конечно, в начале года мы следили за новостями и слышали слухи о вторжении, но мы ни на минуту не верили в них. Именно поэтому мы были так шокированы, когда это на самом деле произошло", — сказала Костенюк.

Александра призналась, что раньше она не интересовалась политикой, а сейчас познакомилась с представителями российской оппозиции.

Теперь же, как призналась чемпионка мира, находящаяся во Франции, она не знает, как будет возвращаться в Россию, где непрерывно льется пропаганда.

Ранее российский гроссмейстер Сергей Карякин был дисквалифицирован Международной шахматной федерацией на полгода за поддержку войны в Украине.

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Теги:   Россия Украина-Россия Российская агрессия Шахматистка Шахматы Военное вторжение Украина Война в Украине

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