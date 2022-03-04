«Че, мрази, живы еще?» Российский бобслеист пожелал смерти украинскому скелетонисту

4 марта, 11:00
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Гераскевич — участник двух Олимпийских игр (Фото:Владислав Гераскевич via Instagram)

Гераскевич — участник двух Олимпийских игр (Фото:Владислав Гераскевич via Instagram)

Российский бобслеист Даниил Кулешов пожелал смерти украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу на фоне войны между двумя странами.

Скриншотом переписки с коллегой из РФ последний поделился в сторис Instagram.

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На фото видно, что Кулешов написал украинскому коллеге следующие слова: «Че, мрази, живы еще? Надеюсь, в скором времени снаряд прилетит в ваш дом».

Гераскевич — участник двух Олимпийских игр в Пхенчхане в 2018 году и в Пекине в 2022-м.

Владислав активно выступает против войны, развязанной Россией, и поддерживает Украину.

Сообщалось, что олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк потроллил российского коллегу Романа Власова, который поддержал войну в Украине.

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Теги:   Россия Украина-Россия Российская агрессия Вторжение Украина Война в Украине Смерть

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