«Че, мрази, живы еще?» Российский бобслеист пожелал смерти украинскому скелетонисту
Гераскевич — участник двух Олимпийских игр (Фото:Владислав Гераскевич via Instagram)
Российский бобслеист Даниил Кулешов пожелал смерти украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу на фоне войны между двумя странами.
Скриншотом переписки с коллегой из РФ последний поделился в сторис Instagram.
На фото видно, что Кулешов написал украинскому коллеге следующие слова: «Че, мрази, живы еще? Надеюсь, в скором времени снаряд прилетит в ваш дом».
Гераскевич — участник двух Олимпийских игр в Пхенчхане в 2018 году и в Пекине в 2022-м.
Владислав активно выступает против войны, развязанной Россией, и поддерживает Украину.
Сообщалось, что олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк потроллил российского коллегу Романа Власова, который поддержал войну в Украине.
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