Не хочет ассоциаций с президентом РФ. Латвийский экс-спортсмен изменил фамилию из-за Путина 27 апреля, 15:57 Цей матеріал також доступний українською Путинс завершил карьеру в сезоне-2019/2020 (Фото:Кристенс Путинс via Facebook)

Бывший латвийский саночник Кристенс Путинс изменил свою фамилию из-за президента России Владимира Путина, сообщает Delfi.



«Осталось согласовать формальности. Моя позиция связана с тем, что я не хочу, чтобы меня или моих детей ассоциировали с военным преступником в будущем.

Сейчас идет оккупация. Россия вторглась в Украину, и это серьезное преступление, которое я не поддерживаю. Недопустимо, чтобы война могла начаться сегодня в Европе", — сказал Кристенс.

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По словам экс-саночника ранее из-за его фамилии российские спортсмены относились к нему с уважением, а вот украинские — с осторожностью.

Путинс завершил карьеру в сезоне-2019/2020. На его счету есть выступления на этапах Кубка мира. Сейчас он подписан в Facebook как Роди.

Ранее бывший капитан сборной Финляндии Тим Спарв сравнил Путина с экс-главой СССР Иосифом Сталиным.



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