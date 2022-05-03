Украинский борец — россиянам: «Займитесь освобождением своей головы, там очень много мусора» 3 мая, 18:05 Цей матеріал також доступний українською Оганнесян — бронзовый призер II Европейских игр (Фото:НОК Украины)

Украинский борец Гор Оганнесян обратился к россиянам на фоне войны, развязанной их страной.

«Так называемые «освободители», исчезните из нашей страны, до вашего прихода все было хорошо, люди наслаждались жизнью и шли к своим целям!

Займитесь освобождением своей головы, там очень много мусора!", — сказал Оганнесян в интервью Instagram-паблику Wrestling History.

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Также Гор пожелал соотечественникам мирного неба и призвал беречь друг друга в это сложное время.

Оганнесян — бронзовый призер II Европейских игр в Минске и индивидуального Кубка мира-2020 по вольной борьбе.

Ранее олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк потроллил российского коллегу Романа Власова, который поддержал войну в Украине.

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