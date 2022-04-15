В бою под Изюмом оккупанты убили отца олимпийского призера

15 апреля, 17:56
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Сергей Воробьев воевал в составе добровольческого батальона ОДЧ Карпатская Сечь (Фото:Facebook)

Сергей Воробьев воевал в составе добровольческого батальона ОДЧ Карпатская Сечь (Фото:Facebook)

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Российские оккупанты убили Сергея Воробьева, отца бронзового призера Олимпийских игр в Пекине-2008 по спортивной гимнастике Александра Воробьева.

О гибели отца Александр Воробьев сообщил на своей странице в Facebook.

Сергей Воробьев воевал в составе добровольческого батальона ОДЧ Карпатская Сечь и погиб в бою с российскими оккупантами под Изюмом в Харьковской области.

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«Гореть вам в адские суки путинские! Цель этого поста не жалость, а чтобы побольше людей пожелали Путину сдохнуть», — написал Александр Воробьев.

https://www.facebook.com/alexandr.vorobyov.77/posts/pfbid022PXRVhnaTodxP46jN4MMdbgmYzgkyK9txBAQXgQrrL3N1dkAce7HVSrTgUTpnTnWl

Ранее сообщалось, что в бою с российскими оккупантами под Гуляйполем в Запорожской области погиб детский тренер по баскетболу Юрий Немченко.

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Теги:   Изюм Олимпиада Война в Украине

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