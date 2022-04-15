В бою под Изюмом оккупанты убили отца олимпийского призера
Сергей Воробьев воевал в составе добровольческого батальона ОДЧ Карпатская Сечь (Фото:Facebook)
Российские оккупанты убили Сергея Воробьева, отца бронзового призера Олимпийских игр в Пекине-2008 по спортивной гимнастике Александра Воробьева.
О гибели отца Александр Воробьев сообщил на своей странице в Facebook.
Сергей Воробьев воевал в составе добровольческого батальона ОДЧ Карпатская Сечь и погиб в бою с российскими оккупантами под Изюмом в Харьковской области.
«Гореть вам в адские суки путинские! Цель этого поста не жалость, а чтобы побольше людей пожелали Путину сдохнуть», — написал Александр Воробьев.
Ранее сообщалось, что в бою с российскими оккупантами под Гуляйполем в Запорожской области погиб детский тренер по баскетболу Юрий Немченко.
материалов раздела Спорт
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.