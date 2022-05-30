«Невыносимая боль и печаль». В боях за Луганщину погиб украинский чемпион Европы по рукопашному бою 30 мая, 20:58 Цей матеріал також доступний українською До начала войны Вадим работал тренером в Днепре (Фото:Криворожская федерация рукопашного боя via Facebook)

В боях с российскими оккупантами, защищая Украину, погиб чемпион Европы по рукопашному бою Вадим Сотников.

«Невозможно представить… не хочется верить… Невыносимая боль и печаль… Лучшие уходят, но навсегда остаются в наших сердцах. Сотников Вадим погиб в бою, защищая свою Украину.

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Большой спортсмен, верный друг, любящий сын, человек с большой буквы — память о тебе будет вечной. Глубокие соболезнования родным и близким!" - говорится в сообщении Криворожской федерации рукопашного боя.

Сотников погиб в боях за Луганщину. Он становился абсолютным чемпионом Украины и чемпионом Европы.

До начала войны Вадим работал тренером в Днепре. Его воспитанники успешно выступали на внутриукраинских и международных соревнованиях. На фронт он ушел добровольцем.

Сообщалось, что в бою с российскими оккупантами погиб чемпион Украины по боксу Олег Прудкий.

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