«Невыносимая боль и печаль». В боях за Луганщину погиб украинский чемпион Европы по рукопашному бою

30 мая, 20:58
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До начала войны Вадим работал тренером в Днепре (Фото:Криворожская федерация рукопашного боя via Facebook)

До начала войны Вадим работал тренером в Днепре (Фото:Криворожская федерация рукопашного боя via Facebook)

В боях с российскими оккупантами, защищая Украину, погиб чемпион Европы по рукопашному бою Вадим Сотников.

«Невозможно представить… не хочется верить… Невыносимая боль и печаль… Лучшие уходят, но навсегда остаются в наших сердцах. Сотников Вадим погиб в бою, защищая свою Украину.

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Большой спортсмен, верный друг, любящий сын, человек с большой буквы — память о тебе будет вечной. Глубокие соболезнования родным и близким!" - говорится в сообщении Криворожской федерации рукопашного боя.

https://www.facebook.com/krfrb/posts/4385594338210967

Сотников погиб в боях за Луганщину. Он становился абсолютным чемпионом Украины и чемпионом Европы.

До начала войны Вадим работал тренером в Днепре. Его воспитанники успешно выступали на внутриукраинских и международных соревнованиях. На фронт он ушел добровольцем.

Сообщалось, что в бою с российскими оккупантами погиб чемпион Украины по боксу Олег Прудкий.

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Теги:   Российская агрессия Военное вторжение Война в Украине Смерть

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