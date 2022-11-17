Был многодетным отцом. Под Бахмутом погиб чемпион Украины по гандболу 17 ноября, 15:51 У Евгения остались жена и трое детей (Фото:Федерация гандбола Украины)

Под Бахмутом (Донецкая область) погиб чемпион Украины по гандболу Евгений Колесниченко, сообщается на официальном сайте Федерации гандбола страны.



Евгений служил в штурмовом подразделении. 24 февраля он ушел в киевскую терроборону, хотя мог отказаться от такого шага, так как был многодетным отцом.

Позже Колесниченко побывал в самых горячих точках российско-украинской войны.

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Евгений выступал за донецкий Шахтер, был мастером спорта по гандболу, становился чемпионом страны.

У Героя остались жена и трое детей. Он сам был родом из Донецка.

Сообщалось, что на войне погиб игрок сборной Украины по американскому футболу Дмитрий Сербин