Делил с ним ковер 11 лет. На войне погиб друг Беленюка
Иван Самовюк (Фото:Жан Беленюк via Facebook)
На войне погиб друг олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Жана Беленюка Иван Самовюк.
О трагичной новости титулованный спортсмен сообщил лично в Facebook.
«Снова потеря среди ребят, с которыми делили ковер. Самовюк Иван Григорьевич, 35-я бригада морской пехоты, 137-й Отдельный батальон Морской пехоты, младший лейтенант, командир взвода (командир штурмовой группы), погиб
11 лет вместе занимались борьбой. Вечная память Герою!" — написал Жан в социальной сети.
Ранее Беленюк рассказал о гибели на войне борца из Николаева Игоря Пастуха.
Также сообщалось, что российские оккупанты убили игрока сборной Украины по американскому футболу Дмитрия Сербина.