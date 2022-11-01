Делил с ним ковер 11 лет. На войне погиб друг Беленюка 1 ноября, 12:54 Иван Самовюк (Фото:Жан Беленюк via Facebook)

На войне погиб друг олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Жана Беленюка Иван Самовюк.

О трагичной новости титулованный спортсмен сообщил лично в Facebook.

«Снова потеря среди ребят, с которыми делили ковер. Самовюк Иван Григорьевич, 35-я бригада морской пехоты, 137-й Отдельный батальон Морской пехоты, младший лейтенант, командир взвода (командир штурмовой группы), погиб 25.10.2022 г. во время боевых действий в Херсонской области.

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11 лет вместе занимались борьбой. Вечная память Герою!" — написал Жан в социальной сети.

Ранее Беленюк рассказал о гибели на войне борца из Николаева Игоря Пастуха.

Также сообщалось, что российские оккупанты убили игрока сборной Украины по американскому футболу Дмитрия Сербина.