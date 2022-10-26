«Умер как воин». Игрок сборной Украины по американскому футболу погиб на войне

26 октября, 21:44
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Сербин был многократным чемпионом Украины (Фото:Киев Кэпиталз via Facebook)

Сербин был многократным чемпионом Украины (Фото:Киев Кэпиталз via Facebook)

Игрок сборной Украины по американскому футболу Дмитрий Сербин погиб на войне.

«Друзья, тяжелая, трагическая новость. Во время эвакуации раненых погиб Дмитрий Сербин. Человек с большой буквы, он всегда приходил на помощь каждому в нем нуждающемуся, душа любой компании, нам всем было чему у него поучиться, и мы учились.

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Умер как воин, защищая свою страну, своих родных, так как делал это при жизни. Дима, благодарим тебя за все! Ты в наших сердцах, никогда не забудем!" - говорится в заявлении клуба Киев Кэпиталз.

Церемония прощания с Героем состоится в Киеве, о времени и месте клуб сообщит позже.

https://www.facebook.com/KyivCapitals/posts/491921076288061

На российско-украинской войне Сербин был в качестве медика. Он был многократным чемпионом страны и признавался лучшим вайд-ресивером Украины всех времен.

Ранее от рук российских оккупантов погиб мастер спорта Украины по дзюдо и самбо Вадим Зеленюк.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Российская агрессия Военное вторжение Война в Украине Американский футбол Смерть Война России против Украины

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