В результате обстрелов российскими оккупантами погиб чемпион Украины по кикбоксингу
Евгений Звонюк (Фото:Спортивный Комитет Украины via Facebook)
В ходе обстрелов российскими оккупантами Чернигова погиб украинский кикбоксер Евгений Звонюк.
Об этом сообщает Спортивный Комитет Украины в Facebook.
"В Чернигове во время обстрелов российскими оккупантами погиб кикбоксер WAKO Евгений Звонок. Почивай с миром, друг", — говорится в сообщении.
Звонюк - чемпион Украины и серебряный призер Кубка мира по кикбоксингу.
Ранее сообщалось, что на войне с российскими оккупантами погиб тесть экс-футболиста Шахтера Давида Хочолавы, выступающего за Копенгаген.
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