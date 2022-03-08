В результате обстрелов российскими оккупантами погиб чемпион Украины по кикбоксингу

8 марта, 15:39
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Евгений Звонюк (Фото:Спортивный Комитет Украины via Facebook)

Евгений Звонюк (Фото:Спортивный Комитет Украины via Facebook)

В ходе обстрелов российскими оккупантами Чернигова погиб украинский кикбоксер Евгений Звонюк.

Об этом сообщает Спортивный Комитет Украины в Facebook.

"В Чернигове во время обстрелов российскими оккупантами погиб кикбоксер WAKO Евгений Звонок. Почивай с миром, друг", — говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/scu.org.ua/posts/4925164214187011&show_text=true&width=500

Звонюк - чемпион Украины и серебряный призер Кубка мира по кикбоксингу.

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Ранее сообщалось, что на войне с российскими оккупантами погиб тесть экс-футболиста Шахтера Давида Хочолавы, выступающего за Копенгаген.

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Теги:   Кикбоксинг Война в Украине

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