В результате обстрелов российскими оккупантами погиб чемпион Украины по кикбоксингу 8 марта, 15:39 Цей матеріал також доступний українською Евгений Звонюк (Фото:Спортивный Комитет Украины via Facebook)

В ходе обстрелов российскими оккупантами Чернигова погиб украинский кикбоксер Евгений Звонюк.

Об этом сообщает Спортивный Комитет Украины в Facebook.

"В Чернигове во время обстрелов российскими оккупантами погиб кикбоксер WAKO Евгений Звонок. Почивай с миром, друг", — говорится в сообщении.

Звонюк - чемпион Украины и серебряный призер Кубка мира по кикбоксингу.

Ранее сообщалось, что на войне с российскими оккупантами погиб тесть экс-футболиста Шахтера Давида Хочолавы, выступающего за Копенгаген.

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