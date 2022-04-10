В бою с российскими оккупантами под Гуляйполем погиб детский тренер по баскетболу
У Немченко остались жена и трое маленьких детей (Фото:ФБУ)
В бою с российскими оккупантами под Гуляйполем в Запорожской области погиб детский тренер по баскетболу Юрий Немченко.
Об этом сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.
Немченко был судьей и тренером в Запорожской ДЮСШ, а в этом сезоне работал на матчах Первой лиги Украины.
Сообщается, что он отправился защищать Украину с первых дней войны, а погиб 31 марта.
У погибшего осталась жена и трое маленьких детей, младшему сыну два года.
Ранее сообщалось, что в боях с российскими оккупантами погиб 25-летний украинский боксер Юрий Ворона.
Перед этим в Ирпене российские оккупанты расстреляли детского тренера по боксу Алексея Джунковского.
Также в бою за Мариуполь погиб украинский чемпион мира по кикбоксингу Максим Кагал.
Ранее от авиаударов российскими оккупантами по Сумам погибли чемпион Украины по самбо Артем Прийменко и его семья.
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