В бою с российскими оккупантами под Гуляйполем погиб детский тренер по баскетболу

10 апреля, 16:02
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У Немченко остались жена и трое маленьких детей (Фото:ФБУ)

У Немченко остались жена и трое маленьких детей (Фото:ФБУ)

В бою с российскими оккупантами под Гуляйполем в Запорожской области погиб детский тренер по баскетболу Юрий Немченко.

Об этом сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

Немченко был судьей и тренером в Запорожской ДЮСШ, а в этом сезоне работал на матчах Первой лиги Украины.

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Сообщается, что он отправился защищать Украину с первых дней войны, а погиб 31 марта.

У погибшего осталась жена и трое маленьких детей, младшему сыну два года.

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Ранее сообщалось, что в боях с российскими оккупантами погиб 25-летний украинский боксер Юрий Ворона.

Перед этим в Ирпене российские оккупанты расстреляли детского тренера по боксу Алексея Джунковского.

Также в бою за Мариуполь погиб украинский чемпион мира по кикбоксингу Максим Кагал.

Ранее от авиаударов российскими оккупантами по Сумам погибли чемпион Украины по самбо Артем Прийменко и его семья.

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Теги:   Баскетбол Война в Украине Гуляйполе

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