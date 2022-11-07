У Героя остались два сына и жена. Российские оккупанты убили коллегу и знакомого Беленюка
Дмитрий был мастером спорта Украины по греко-римской борьбе (Фото:Валентин Литвинчук via Instagram)
Российские оккупанты убили коллегу и знакомого олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Жана Беленюка Дмитрия Шпака.
Трагичной новостью титулованный спортсмен поделился в сторис Instagram.
Жан опубликовал снимок, на котором был изображен украинский Герой.
В комментарии к кадру Беленюк написал: «Еще одна потеря среди тех, с кем делил ковер… Шпак Дмитрий Владимирович».
Дмитрий погиб, выполняя боевое задание. Дома у него остались два сына и жена. Он был мастером спорта Украины по греко-римской борьбе, не без успеха выступал в Панкратионе и гиревом спорте.
Сообщалось, что на войне погиб друг Беленюка Иван Самовюк.