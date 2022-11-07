У Героя остались два сына и жена. Российские оккупанты убили коллегу и знакомого Беленюка 7 ноября, 11:03 Дмитрий был мастером спорта Украины по греко-римской борьбе (Фото:Валентин Литвинчук via Instagram)

Российские оккупанты убили коллегу и знакомого олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Жана Беленюка Дмитрия Шпака.

Трагичной новостью титулованный спортсмен поделился в сторис Instagram.

Жан опубликовал снимок, на котором был изображен украинский Герой.

В комментарии к кадру Беленюк написал: «Еще одна потеря среди тех, с кем делил ковер… Шпак Дмитрий Владимирович».

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Фото: Жан Беленюк via Instagram

Дмитрий погиб, выполняя боевое задание. Дома у него остались два сына и жена. Он был мастером спорта Украины по греко-римской борьбе, не без успеха выступал в Панкратионе и гиревом спорте.

Сообщалось, что на войне погиб друг Беленюка Иван Самовюк.