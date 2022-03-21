Взял в руки автомат. Лидер сборной Украины по биатлону вступил в ряды армии — фото

21 марта, 20:04
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Прима — четырехкратный чемпион Европы (Фото:biathlon.com.ua)

Прима — четырехкратный чемпион Европы (Фото:biathlon.com.ua)

Один из лидеров сборной Украины по биатлону Артем Прима вступил в ряды армии после вторжения в родную страну российских войск.

34-летний спортсмен опубликовал в сторис Instagram фото, на котором он в военной форме держал автомат.

Артем Прима via Instagram
Фото: Артем Прима via Instagram

Прима — участник трех Олимпийских игр и четырехкратный чемпион Европы.

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Президент России Владимир Путин объявил о нападении России на Украину утром 24 февраля. Одновременно РФ начала обстрелы украинских городов.

В связи с нападением России в Украине было объявлено военное положение.

Ранее украинские биатлонисты Анастасия Меркушина и Дмитрий Подручный присоединились к украинской армии после начала войны России против Украины.

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Теги:   Россия Украина-Россия Российская агрессия Биатлон Военное вторжение Сборная Украины Украина Война в Украине

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