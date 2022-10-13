«Теперь все изменилось». Украинская олимпийская призерка обратилась к мобилизованным спортсменам из РФ

13 октября, 17:00
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Саладуха отметила, что у атлетов из РФ есть выход, как избежать смерти (Фото:REUTERS/Andrew Boyers)

Саладуха отметила, что у атлетов из РФ есть выход, как избежать смерти (Фото:REUTERS/Andrew Boyers)

Бывшая украинская легкоатлетка, а ныне народный депутат Ольга Саладуха обратилась к получившим повестки российским спортсменам.

Сообщение атлетам из РФ бронзовая призерка Олимпиады-2012 в Лондоне оставила в Facebook.

«Русские спортсмены, еще недавно вы игнорировали войну, которую развязала ваша страна в Украине. Вам было все равно, что тут происходит. Теперь все изменилось.

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Когда военкомы выписывают повестки, они не спрашивают, считаете ли вы себя вне политики. Вас немедленно отправят в сборные пункты, а оттуда — прямиком на фронт", — написала Ольга.

Саладуха подчеркнула, что российских спортсменов в Украине ждут не приключения и легкая прогулка, а смерть либо увечье от рук ВСУ.

Бывшая легкоатлетка отметила, что у атлетов из РФ есть выход, как избежать такой участи. Она призвала их поскорее сдаваться в плен и ознакомиться с проектом Хочу жить, который поможет им остаться в живых.

https://www.facebook.com/426053409522770/posts/539405951520848

Ранее Саладуха заявила, что российские спортсмены заслужили страдания из-за их отстранения от международных стартов по причине развязанной войны в Украине.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Российская агрессия Легкая атлетика Военное вторжение Ольга Саладуха Война в Украине Война России против Украины

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