За поддержку развязанной Россией войны. Знаменосца Олимпиады-2022 исключили из сборной Украины

24 марта, 09:49
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Шаботова — уроженка России (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Шаботова — уроженка России (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Украинская фигуристка Анастасия Шаботова была исключена из состава национальной сборной из-за поддержки войны, развязанной Россией.

Об этом на своем сайте сообщила Федерация фигурного катания Украины.

Федерация фигурного катания Украины
Фото: Федерация фигурного катания Украины

Ранее Шаботова поставила лайк посту бывшего российского фигуриста Евгения Плющенко с поддержкой войны, начатой РФ в соседней стране.

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Анастасия — уроженка России. В 2019 году она сменила гражданство и стала выступать за сборную Украины.

На церемонии открытия зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине Шаботова была знаменосцем от страны.

Сообщалось, что фигуристка поддержала россиянку Камилу Валиеву, у которой на Олимпиаде-2022 обнаружили допинг.

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Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Россия Украина-Россия Российская агрессия Военное вторжение Сборная Украины Украина Война в Украине Фигурное катание

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