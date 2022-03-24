За поддержку развязанной Россией войны. Знаменосца Олимпиады-2022 исключили из сборной Украины 24 марта, 09:49 Цей матеріал також доступний українською Шаботова — уроженка России (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Украинская фигуристка Анастасия Шаботова была исключена из состава национальной сборной из-за поддержки войны, развязанной Россией.

Об этом на своем сайте сообщила Федерация фигурного катания Украины.

Фото: Федерация фигурного катания Украины

Ранее Шаботова поставила лайк посту бывшего российского фигуриста Евгения Плющенко с поддержкой войны, начатой РФ в соседней стране.

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Анастасия — уроженка России. В 2019 году она сменила гражданство и стала выступать за сборную Украины.

На церемонии открытия зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине Шаботова была знаменосцем от страны.

Сообщалось, что фигуристка поддержала россиянку Камилу Валиеву, у которой на Олимпиаде-2022 обнаружили допинг.

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