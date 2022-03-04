Украинский чемпион мира по кикбоксингу взял в руки оружие и обратился к российским оккупантам — видео

4 марта, 17:21
Цей матеріал також доступний українською
Роман Щербатюк (Фото:Роман Щербатюк via Instagram)

Роман Щербатюк (Фото:Роман Щербатюк via Instagram)

Украинский чемпион мира по кикбоксингу WAKO Роман Щербатюк взял в руки оружие и обратился к российским оккупантам.

Заявление титулованного спортсмена было опубликовано в Facebook.

«Это видео я записываю для российских оккупантов и их соотечественников, которые поддерживают путинский режим.

Читайте также:
«Мы это все выдержим». Экс-футболист Динамо пообещал до конца защищать Украину в теробороне

Меня зовут Щербатюк Роман, я — чемпион мира по кикбоксингу WAKO. Мне пришлось остановить свою подготовку к Всемирным играм и взять в руки оружие, чтобы защитить свой дом и свою семью от российских солдат-захватчиков и оккупантов, которые пришли на мою землю разрушать", — сказал в ролике Роман.

Щербатюк акцентировал внимание на том, что российские войска стреляют в мирное население и бомбят города. По его словам, украинцы не хотят воевать, но будут защищать свою страну до последней капли крови и последнего патрона.

https://www.facebook.com/100007630903322/videos/420222706581666/

Ранее украинский теннисист Сергей Стаховский вступил в тероборону Киева и защищает столицу от российского захватчика.

poster
Подписаться на ежедневную email-рассылку
материалов раздела Спорт
Рассылка лучших новостей в мире спорта
Каждый четверг
Редактор: Евгений Нещерет

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Россия Украина-Россия Российская агрессия Видео Военное вторжение Украина Кикбоксинг Война в Украине

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ