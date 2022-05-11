Уже внесено 33 имени. В Украине создали сайт об убитых Россией спортсменах

11 мая, 13:11
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Среди погибших значатся и юные спортсмены (Фото:yangoly-sportu.teamukraine.com.ua)

Среди погибших значатся и юные спортсмены (Фото:yangoly-sportu.teamukraine.com.ua)

Спортивный комитет Украины создал сайт о спортсменах, которые погибли во время войны от рук российской армии.

Ресурс получил название Ангелы спорта. Сейчас на сайте рассказывается о 33 спортсменах.

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В числе жертв российской агрессии есть как такие атлеты, которые воевали с оружием в руках, так и те, кто участия в боевых действиях не принимал.

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yangoly-sportu.teamukraine.com.ua
Фото: yangoly-sportu.teamukraine.com.ua

Также среди них значатся юные спортсмены — гимнастка Екатерина Дяченко и тяжелоатлетка Алина Перегудова.

Ранее в Мариуполе скончались бабушка и дедушка призера Олимпийских Игр 2012 года Игоря Радивилова.

Также сообщалось, что в Харькове под обстрелом 11 апреля погиб 63-летний тренер по дзюдо Александр Акимов.

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Теги:   Российская агрессия Спорт Российская армия Военное вторжение Украина Война в Украине Смерть

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