Уже внесено 33 имени. В Украине создали сайт об убитых Россией спортсменах 11 мая, 13:11 Цей матеріал також доступний українською Среди погибших значатся и юные спортсмены (Фото:yangoly-sportu.teamukraine.com.ua)

Спортивный комитет Украины создал сайт о спортсменах, которые погибли во время войны от рук российской армии.



Ресурс получил название Ангелы спорта. Сейчас на сайте рассказывается о 33 спортсменах.

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В числе жертв российской агрессии есть как такие атлеты, которые воевали с оружием в руках, так и те, кто участия в боевых действиях не принимал.

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Фото: yangoly-sportu.teamukraine.com.ua

Также среди них значатся юные спортсмены — гимнастка Екатерина Дяченко и тяжелоатлетка Алина Перегудова.

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