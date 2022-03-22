Засветился на концерте в Лужниках. Звезда российского спорта лишился крупного контракта из-за поддержки Путина
Владимир Путин и Евгений Рылов (Фото:Евгений Рылов via Instagram)
Производитель спортивной экипировки Speedo разорвал спонсорский контракт с двукратным олимпийским чемпионом россиянином Евгением Рыловым из-за его поддержки президента РФ Владимира Путина, который развязал войну в Украине.
Об этом сообщает Inside The Games.
18 марта Рылов принял участие в концерте на стадионе Лужники в Москве в честь военного вторжения в Украину.
«Мы можем подтвердить, что немедленно разорвали контракт с Рыловым после его участия в мероприятии в Лужниках», — говорится в заявлении компании.
Деньги, предназначенные Рылову по контракту, Speedo направит в благотворительное агентство, которое оказывает помощь украинским гражданам, пострадавшим из-за войны.
Также в отношении Рылова расследование начала Международная федерация плавания.
Сообщалось, что российского гроссмейстера Сергея Карякина дисквалифицировали на полгода за поддержку войны в Украине.
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