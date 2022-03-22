Засветился на концерте в Лужниках. Звезда российского спорта лишился крупного контракта из-за поддержки Путина 22 марта, 15:15 Цей матеріал також доступний українською Владимир Путин и Евгений Рылов (Фото:Евгений Рылов via Instagram)

Производитель спортивной экипировки Speedo разорвал спонсорский контракт с двукратным олимпийским чемпионом россиянином Евгением Рыловым из-за его поддержки президента РФ Владимира Путина, который развязал войну в Украине.

Об этом сообщает Inside The Games.

18 марта Рылов принял участие в концерте на стадионе Лужники в Москве в честь военного вторжения в Украину.

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«Мы можем подтвердить, что немедленно разорвали контракт с Рыловым после его участия в мероприятии в Лужниках», — говорится в заявлении компании.

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Деньги, предназначенные Рылову по контракту, Speedo направит в благотворительное агентство, которое оказывает помощь украинским гражданам, пострадавшим из-за войны.

Также в отношении Рылова расследование начала Международная федерация плавания.

Сообщалось, что российского гроссмейстера Сергея Карякина дисквалифицировали на полгода за поддержку войны в Украине.

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