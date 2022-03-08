«Поможете нам и, в первую очередь, себе». Украинский каратист дал совет россиянам, как остановить Путина

8 марта, 19:43
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Станислав Горуна (Фото:Станислав Горуно via Instagram)

Станислав Горуна (Фото:Станислав Горуно via Instagram)

Бронзовый призер Олимпиады в Токио украинский каратист Станислав Горуна обратился к россиянам, которые до сих пор не понимают, какие последствия будут иметь для них вторжение их страны в Украину.

Горуна опубликовал пост в Facebook, в котором обратил внимание на то, что Путин похоронил экономику России, а ее граждан ждет нищета, если они не начнут действовать.

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«Необратимые процессы уже запущены. Может, лучше не ждать и сразу революцию, а? Поможете нам и, в первую очередь, себе. Чего вы боитесь? У вас и так все плохо», – написал Горуна.

https://www.facebook.com/stanislav.horuna.3/posts/2029090990635179&show_text=true&width=500

Ранее сообщалось, что во время обстрелов российскими оккупантами Чернигова погиб украинский кикбоксер Евгений Звонюк.

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Теги:   Российская агрессия Экономика РФ Карате Война в Украине

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