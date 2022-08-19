«Я не понимаю. Больно и очень тяжело». Украинская легкоатлетка высказалась о гибели матери в результате ракетного удара по Харькову
Табашник выступает в секторе для прыжков в высоту (Фото:Екатерина Табашник via Instagram)
Украинская легкоатлетка Екатерина Табашник высказалась о гибели своей матери в результате нанесенного Россией ракетного удара по Харькову.
28-летняя спортсменка опубликовала ролик со своим комментарием в сторис Instagram.
На видео Екатерина со слезами на глазах сказала: «Всем привет. Я бы хотела поблагодарить всех и каждого в этот трудный час для меня и всей моей семьи. Сказать слова благодарности за теплые слова и материальную поддержку.
Извините, пожалуйста, я сейчас нахожусь в дороге — еду в Украину. По возможности буду отвечать всем и каждому. Спасибо большое, но на данный момент, если честно, я не понимаю. В моей голове не укладывается, что такое произошло. Это очень больно и очень тяжело".
Табашник выступает в секторе для прыжков в высоту. Она родилась и живет в Харькове.
Ранее брат Екатерины рассказал, как доставал тело погибшей матери из-под завалов.
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