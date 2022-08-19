«Я не понимаю. Больно и очень тяжело». Украинская легкоатлетка высказалась о гибели матери в результате ракетного удара по Харькову

19 августа, 08:52
Табашник выступает в секторе для прыжков в высоту (Фото:Екатерина Табашник via Instagram)

Табашник выступает в секторе для прыжков в высоту (Фото:Екатерина Табашник via Instagram)

Украинская легкоатлетка Екатерина Табашник высказалась о гибели своей матери в результате нанесенного Россией ракетного удара по Харькову.

28-летняя спортсменка опубликовала ролик со своим комментарием в сторис Instagram.

На видео Екатерина со слезами на глазах сказала: «Всем привет. Я бы хотела поблагодарить всех и каждого в этот трудный час для меня и всей моей семьи. Сказать слова благодарности за теплые слова и материальную поддержку.

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Извините, пожалуйста, я сейчас нахожусь в дороге — еду в Украину. По возможности буду отвечать всем и каждому. Спасибо большое, но на данный момент, если честно, я не понимаю. В моей голове не укладывается, что такое произошло. Это очень больно и очень тяжело".

Табашник выступает в секторе для прыжков в высоту. Она родилась и живет в Харькове.

Ранее брат Екатерины рассказал, как доставал тело погибшей матери из-под завалов.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Российская агрессия Харьков Легкая атлетика Военное вторжение Война в Украине Смерть Война России против Украины

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