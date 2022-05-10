«Это вы, жалкие ублюдки, настоящие нацисты». Звезда украинского карате жестко обратилась к россиянам — фото

10 мая, 14:06
Цей матеріал також доступний українською
Терлюга — серебряная призерка Олимпийских игр-2020 в Токио (Фото:Анжелика Терлюга via Instagram)

Терлюга — серебряная призерка Олимпийских игр-2020 в Токио (Фото:Анжелика Терлюга via Instagram)

Звезда украинского карате Анжелика Терлюга жестко обратилась к россиянам на фоне празднования ими Дня победы.

Так, титулованная спортсменка опубликовала в сторис Instagram пост, в котором написала: «Настоящие нацисты — русские. Важно не просто помнить о победе и устраивать ежегодный парад, важно чтить и не допустить гибель людей снова!

Видео дня

А вы, жалкие ублюдки, прикрываясь своей овечьей пропагандой, убиваете мирных людей, насилуете, воруете, уничтожаете… забираете жизни и будущее наших детей. Мы никогда не забудем эту войну и не простим!"

Читайте также:
«Ура, ребята! Вы будете спасены». Украинская каратистка обратилась к россиянам после введенных санкций

Анжелика также заявила, что ей дедушка рассказывал страшные истории о Второй мировой войне. Она отметила, что будет до конца своих дней помнить об этом, а своим детям расскажет, кто хотел уничтожить их родителей.

Анжелика Терлюга via Instagram
Фото: Анжелика Терлюга via Instagram

Терлюга — серебряная призерка Олимпийских игр-2020 в Токио и трехкратная чемпионка Европы.

Ранее Анжелика покинула Украину после обстрела российской армии Одесской области.

poster
Подписаться на ежедневную email-рассылку
материалов раздела Спорт
Рассылка лучших новостей в мире спорта
Каждый четверг
Редактор: Евгений Нещерет

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Россия Российская агрессия Военное вторжение Карате Война в Украине Фото

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X