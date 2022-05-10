«Это вы, жалкие ублюдки, настоящие нацисты». Звезда украинского карате жестко обратилась к россиянам — фото 10 мая, 14:06 Цей матеріал також доступний українською Терлюга — серебряная призерка Олимпийских игр-2020 в Токио (Фото:Анжелика Терлюга via Instagram)

Звезда украинского карате Анжелика Терлюга жестко обратилась к россиянам на фоне празднования ими Дня победы.



Так, титулованная спортсменка опубликовала в сторис Instagram пост, в котором написала: «Настоящие нацисты — русские. Важно не просто помнить о победе и устраивать ежегодный парад, важно чтить и не допустить гибель людей снова!

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А вы, жалкие ублюдки, прикрываясь своей овечьей пропагандой, убиваете мирных людей, насилуете, воруете, уничтожаете… забираете жизни и будущее наших детей. Мы никогда не забудем эту войну и не простим!"

Анжелика также заявила, что ей дедушка рассказывал страшные истории о Второй мировой войне. Она отметила, что будет до конца своих дней помнить об этом, а своим детям расскажет, кто хотел уничтожить их родителей.

Фото: Анжелика Терлюга via Instagram

Терлюга — серебряная призерка Олимпийских игр-2020 в Токио и трехкратная чемпионка Европы.

Ранее Анжелика покинула Украину после обстрела российской армии Одесской области.

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