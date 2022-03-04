«Ура, ребята! Вы будете спасены». Украинская каратистка обратилась к россиянам после введенных санкций 4 марта, 09:44 Цей матеріал також доступний українською Ранее Анжелику назвали лучшей каратисткой мира (Фото:НОК Украины via Twitter)

Украинская каратистка Анжелика Терлюга обратилась к россиянам после введенных против их страны санкций, которые стали следствием начатой войны в Украине.

Свое сообщение серебряная призерка Олимпиады-2020 в Токио оставила в сторис Instagram.

«Как же повезло жителям России, что почти весь мир решил «спасти» их от нацистских продуктов, американской и фашистской техники, полетов во вражеские страны, от участия во всех фальшивых конкурсах и ненужных спортивных мероприятиях. Ура, ребята! Теперь вы будете спасены!

А мы, жалкие тупицы, останемся с двойниками Зеленского, которые вылазят со всех бункеров и стреляют по нам своими ракетами. А еще мы слышали по телевизору, что у вас все за***сь: и курс доллара, и перспектива работы, и свобода слова на высшем уровне", — написала украинка.

Ранее Анжелику назвали лучшей каратисткой мира в весовой категории до 55 кг.

Сообщалось, что олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк потроллил российского коллегу Романа Власова, который поддержал войну в Украине.

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