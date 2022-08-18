«Читала все это и была в шоке». Звезда украинского карате рассказала об общении с родственниками из госструктур РФ о войне 18 августа, 09:40 Терлюга — серебряная призерка Олимпийских игр-2020 в Токио (Фото:НОК Украины via Facebook)

Звезда украинского карате Анжелика Терлюга рассказала об общении со своими родственникам, которые работают в российских государственных структурах, о войне между двумя странами.



Деталями разговоров с близкими людьми титулованная спортсменка поделилась в интервью YouTube-каналу ПРЯМИЙ FM.

Так, Терлюга отметила, что у ее родственников будут большие проблемы, если они открыто будут высказывать свое мнение о войне, поскольку они работают в государственных учреждениях РФ.

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«Если говорить о частных сообщениях, то на последней неделе сестра написала о том, что она хочет, чтобы это все закончилось и со мной все было хорошо.

К тому же было только «мы за тебя болеем», «мы за тебя радуемся», «ты такая молодец» и так далее. Я читала это и была в шоке, потому что ни одного вопроса, ни слова о войне", — сказала Анжелика.

Каратистка считает, что такая реакция родственников связана со страхом. По словам спортсменки, еще в 2019 году ее сестра из России признавалась, что они ничего не могут сделать, так как за ними следят. В Украину, по словам Анжелики, выехать они не могли еще тогда, а для отдыха были доступны лишь азиатские страны, Турция или Крым.

Ранее Терлюга жестко отреагировала на бессовестную ложь спикера МИД России Марии Захаровой.

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