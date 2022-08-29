На окраинах Авдеевки. Защищая Украину, погиб призер чемпионата мира по боевому самбо
Вадим погиб на 35-м году жизни (Фото:Федерация дзюдо Хмельницкой области via Facebook)
От рук российских оккупантов погиб мастер спорта Украины по дзюдо и самбо Вадим Зеленюк.
«Мужественно и героически, отражая очередное наступление врага в окрестностях Авдеевки, перестало биться сердце нашего Героя.
Вечная память погибшему Герою, вечная память каждому, кто отдал жизнь за Украину", — говорится в заявлении Федерации дзюдо Хмельницкой области.
Вадим погиб на 35-м году жизни. У него остались родители и сестра.
Зеленюк — победитель и призер чемпионата Украины, кубков Европы и мира. В 2013 году он завоевал бронзу на чемпионате мира по боевому самбо в Санкт-Петербурге.
Ранее в боях с российскими оккупантами, защищая Украину, погиб чемпион Европы по рукопашному бою Вадим Сотников.
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