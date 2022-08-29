На окраинах Авдеевки. Защищая Украину, погиб призер чемпионата мира по боевому самбо

29 августа, 13:48
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Вадим погиб на 35-м году жизни (Фото:Федерация дзюдо Хмельницкой области via Facebook)

Вадим погиб на 35-м году жизни (Фото:Федерация дзюдо Хмельницкой области via Facebook)

От рук российских оккупантов погиб мастер спорта Украины по дзюдо и самбо Вадим Зеленюк.

«Мужественно и героически, отражая очередное наступление врага в окрестностях Авдеевки, перестало биться сердце нашего Героя.

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Вечная память погибшему Герою, вечная память каждому, кто отдал жизнь за Украину", — говорится в заявлении Федерации дзюдо Хмельницкой области.

Видео дня

https://www.facebook.com/judo.khm.federation/posts/405259148301064

Вадим погиб на 35-м году жизни. У него остались родители и сестра.

Зеленюк — победитель и призер чемпионата Украины, кубков Европы и мира. В 2013 году он завоевал бронзу на чемпионате мира по боевому самбо в Санкт-Петербурге.

Ранее в боях с российскими оккупантами, защищая Украину, погиб чемпион Европы по рукопашному бою Вадим Сотников.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Российская агрессия Дзюдо Военное вторжение Самбо Война в Украине Смерть Война России против Украины

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