В Мариуполе погибла юная украинская гимнастка 23 марта, 11:10 Цей матеріал також доступний українською Екатерина Дяченко и ее тренер Анастасия Мещаненкова (Фото:Анастасия Мещаненкова via Instagram)

В Мариуполе трагически погибла юная украинская гимнастка Екатерина Дяченко.



Об этом в Instagram сообщила тренер спортсменки Анастасия Мещаненкова.

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Девочка, которая родилась в 2011 году, погибла в результате обвала дома, в который попал вражеский снаряд.

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Фото: Анастасия Мещаненкова via Instagram

Российские оккупанты окружили Мариуполь с первых дней полномасштабного вторжения в Украину и держат город в осаде. Жители живут под обстрелами без воды, тепла, газа и света.

17 марта заместитель мэра Мариуполя Сергей Орлов заявил, что в результате действий россиян город разрушен на 80−90%, погибли более 2300 мирных жителей.

Сообщалось, что от авиаударов российскими оккупантами по Сумам погиб чемпион Украины по самбо Артем Прийменко и его семья.



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