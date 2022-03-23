В Мариуполе погибла юная украинская гимнастка
Екатерина Дяченко и ее тренер Анастасия Мещаненкова (Фото:Анастасия Мещаненкова via Instagram)
В Мариуполе трагически погибла юная украинская гимнастка Екатерина Дяченко.
Об этом в Instagram сообщила тренер спортсменки Анастасия Мещаненкова.
Девочка, которая родилась в 2011 году, погибла в результате обвала дома, в который попал вражеский снаряд.
Российские оккупанты окружили Мариуполь с первых дней полномасштабного вторжения в Украину и держат город в осаде. Жители живут под обстрелами без воды, тепла, газа и света.
17 марта заместитель мэра Мариуполя Сергей Орлов заявил, что в результате действий россиян город разрушен на 80−90%, погибли более 2300 мирных жителей.
Сообщалось, что от авиаударов российскими оккупантами по Сумам погиб чемпион Украины по самбо Артем Прийменко и его семья.
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