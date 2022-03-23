В Мариуполе погибла юная украинская гимнастка

23 марта, 11:10
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Екатерина Дяченко и ее тренер Анастасия Мещаненкова (Фото:Анастасия Мещаненкова via Instagram)

Екатерина Дяченко и ее тренер Анастасия Мещаненкова (Фото:Анастасия Мещаненкова via Instagram)

В Мариуполе трагически погибла юная украинская гимнастка Екатерина Дяченко.

Об этом в Instagram сообщила тренер спортсменки Анастасия Мещаненкова.

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Девочка, которая родилась в 2011 году, погибла в результате обвала дома, в который попал вражеский снаряд.

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Анастасия Мещаненкова via Instagram
Фото: Анастасия Мещаненкова via Instagram

Российские оккупанты окружили Мариуполь с первых дней полномасштабного вторжения в Украину и держат город в осаде. Жители живут под обстрелами без воды, тепла, газа и света.

17 марта заместитель мэра Мариуполя Сергей Орлов заявил, что в результате действий россиян город разрушен на 80−90%, погибли более 2300 мирных жителей.

https://www.youtube.com/embed/iY0EV_JuL04

Сообщалось, что от авиаударов российскими оккупантами по Сумам погиб чемпион Украины по самбо Артем Прийменко и его семья.

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Теги:   Мариуполь Военное вторжение Украина Война в Украине Агрессия Художественная гимнастика Смерть

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