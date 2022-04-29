Ей было 14 лет. В Мариуполе погибла чемпионка Украины по тяжелой атлетике
Алина была кандидатом на попадание в состав сборной Украины (Фото:Управление физической культуры и спорта Донецкой ОГА via Facebook)
В Мариуполе погибла чемпионка Украины по тяжелой атлетике среди спортсменок в возрасте до 17 лет в весовой категории до 40 кг Алина Перегудова.
Сообщается, что девочка погибла от российских снарядов. Перспективной спортсменке было всего 14 лет. Также погибла и мать Алины.
Перегудова — воспитанница донецкой школы тяжелой атлетики. Она была кандидатом на попадание в состав сборной Украины.
Управление физической культуры и спорта Донецкой областной государственной администрации выразило соболезнование в связи со смертью Алины.
Ранее в Мариуполе скончались бабушка и дедушка призера Олимпийских Игр 2012 года Игоря Радивилова.
Также сообщалось, что в Мариуполе трагически погибла юная украинская гимнастка Екатерина Дяченко.
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