В Мариуполе умерли бабушка и дедушка украинского призера Олимпиады

8 апреля, 15:19
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Радивилов потерял родных в Мариуполе (Фото:Игорь Радивилов via Instagram)

Радивилов потерял родных в Мариуполе (Фото:Игорь Радивилов via Instagram)

Бабушка и дедушка олимпийского призера Олимпийских Игр 2012 года Игоря Радивилова скончались в Мариуполе.

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Об этом в Instagram сообщила супруга гимнаста, также выступающая в спортивной гимнастике, Ангелина Радивилова.

«Сегодня мы узнали, что бабушка и дедушка моего мужа умерли в Мариуполе. Оплакивать и никогда не забывать», — написала спортсменка.

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На Олимпиаде 2021 года в Лондоне Радивилов выиграл бронзовую медаль в опорном прыжке.

По последним данным, в Мариуполе с момента блокады погибли около 5000 мирных жителей, 210 из них — дети. На данный момент там остаются около 100 тысяч человек.

Некоторые районы Мариуполя контролируются российскими оккупантами. Они обстреливают город с земли, воздуха и моря.

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Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Мариуполь Российская агрессия Смерть Война России против Украины

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