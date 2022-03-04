«Сейчас — это территория ада». Украинская биатлонистка рассказала о ситуации на Сумщине после бомбардировок российскими оккупантами

4 марта, 18:58
Цей матеріал також доступний українською
Валентина Семеренко (Фото:Biathlon.com.ua)

Валентина Семеренко (Фото:Biathlon.com.ua)

Украинская биатлонистка Валентина Семеренко рассказала о последствиях бомбардировок российскими войсками ее родной Сумщины.

О ситуации в своих родных краях после вторжения оккупантов Валентина рассказала в своем аккаунте в Instagram.

«На Сумщине нет отопления и электроэнергии, также российские войска бомбят Сумы.

Читайте также:
«Остановите его, потому что может быть поздно». Коноплянка отреагировал на военное вторжение России в Украину — видео

Сейчас идет бомбардировка города Сумы. В принципе, вся Сумская область сейчас — это территория ада, которую бомбят российские войска.

Что же вы, су*и, творите, обстреливают мирных жителей", — написала Семеренко.

Валентина Семеренко via Instagram
Фото: Валентина Семеренко via Instagram
Валентина Семеренко via Instagram
Фото: Валентина Семеренко via Instagram

Ранее футболист сборной Украины и итальянской Специи Виктор Коваленко обратился к жителям родного города Херсона, который оказался под оккупацией российских войск.

poster
Подписаться на ежедневную email-рассылку
материалов раздела Спорт
Рассылка лучших новостей в мире спорта
Каждый четверг
Редактор: Олег Телюк

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram та Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Биатлон Валентина Семеренко Война в Украине

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ