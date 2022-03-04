«Сейчас — это территория ада». Украинская биатлонистка рассказала о ситуации на Сумщине после бомбардировок российскими оккупантами 4 марта, 18:58 Цей матеріал також доступний українською Валентина Семеренко (Фото:Biathlon.com.ua)

Украинская биатлонистка Валентина Семеренко рассказала о последствиях бомбардировок российскими войсками ее родной Сумщины.

О ситуации в своих родных краях после вторжения оккупантов Валентина рассказала в своем аккаунте в Instagram.

«На Сумщине нет отопления и электроэнергии, также российские войска бомбят Сумы.

Сейчас идет бомбардировка города Сумы. В принципе, вся Сумская область сейчас — это территория ада, которую бомбят российские войска.

Что же вы, су*и, творите, обстреливают мирных жителей", — написала Семеренко.

Фото: Валентина Семеренко via Instagram

Фото: Валентина Семеренко via Instagram

Ранее футболист сборной Украины и итальянской Специи Виктор Коваленко обратился к жителям родного города Херсона, который оказался под оккупацией российских войск.

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