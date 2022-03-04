«Сейчас — это территория ада». Украинская биатлонистка рассказала о ситуации на Сумщине после бомбардировок российскими оккупантами
Валентина Семеренко (Фото:Biathlon.com.ua)
Украинская биатлонистка Валентина Семеренко рассказала о последствиях бомбардировок российскими войсками ее родной Сумщины.
О ситуации в своих родных краях после вторжения оккупантов Валентина рассказала в своем аккаунте в Instagram.
«На Сумщине нет отопления и электроэнергии, также российские войска бомбят Сумы.
Сейчас идет бомбардировка города Сумы. В принципе, вся Сумская область сейчас — это территория ада, которую бомбят российские войска.
Что же вы, су*и, творите, обстреливают мирных жителей", — написала Семеренко.
Ранее футболист сборной Украины и итальянской Специи Виктор Коваленко обратился к жителям родного города Херсона, который оказался под оккупацией российских войск.
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